Spectacle surprise Tonneins, 2 décembre 2021, Tonneins.

Spectacle surprise Centre Culturel – Salle de la Gabarre 33 Boulevard François Mitterrand Tonneins

2021-12-02 20:30:00 – 2021-12-02 21:35:00 Centre Culturel – Salle de la Gabarre 33 Boulevard François Mitterrand

Tonneins Lot-et-Garonne

Spectacle surprise proposé par le Service Culturel à la Salle de la Gabarre.

– Prenez une bonne quantité de Marx Brothers, ajoutez une ou deux doses de Chaplin, un verre de Pierre Dac, une tranche d’Alain Chabat, une cuillère de Desproges, un zeste (et même un geste !) de Zouc.

– Saupoudrez de grains de folie et d’éclats de rire.

– Mettez du parfum de la muse Sigrid. Secouez bien le tout et vous obtenez ce spectacle… très secoué ! A ne pas manquer !

– Tout Public à partir de 10 ans

– Durée : 1h05

– Tarif B

Spectacle surprise proposé par le Service Culturel à la Salle de la Gabarre.

– Tout Public à partir de 10 ans

+33 5 53 84 50 88

Spectacle surprise proposé par le Service Culturel à la Salle de la Gabarre.

– Prenez une bonne quantité de Marx Brothers, ajoutez une ou deux doses de Chaplin, un verre de Pierre Dac, une tranche d’Alain Chabat, une cuillère de Desproges, un zeste (et même un geste !) de Zouc.

– Saupoudrez de grains de folie et d’éclats de rire.

– Mettez du parfum de la muse Sigrid. Secouez bien le tout et vous obtenez ce spectacle… très secoué ! A ne pas manquer !

– Tout Public à partir de 10 ans

– Durée : 1h05

– Tarif B

Ville de Tonneins

Centre Culturel – Salle de la Gabarre 33 Boulevard François Mitterrand Tonneins

dernière mise à jour : 2021-11-05 par