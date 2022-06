Spectacle surprise – Péricard Saint-Vallier Saint-Vallier Catégories d’évènement: 26240

Saint-Vallier

Spectacle surprise – Péricard Saint-Vallier, 17 juin 2022, Saint-Vallier. Spectacle surprise – Péricard Saint-Vallier

2022-06-17 – 2022-06-17

Saint-Vallier 26240 Pour cette première édition de l’été, la compagnie Patrice Péricard vous propose un spectacle surprise. Il est recommandé d’apporter vos chaises. Saint-Vallier

dernière mise à jour : 2022-06-04 par

Détails Catégories d’évènement: 26240, Saint-Vallier Autres Lieu Saint-Vallier Adresse Ville Saint-Vallier lieuville Saint-Vallier Departement 26240

Saint-Vallier Saint-Vallier 26240 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vallier/

Spectacle surprise – Péricard Saint-Vallier 2022-06-17 was last modified: by Spectacle surprise – Péricard Saint-Vallier Saint-Vallier 17 juin 2022 26240 Saint-Vallier

Saint-Vallier 26240