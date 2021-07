Spectacle – Surgir d’entre les murs Place Alphonse-Lepetit – Poitiers, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Poitiers.

La compagnie Pic la Poule propose un voyage sensible entre le Palais et la cathédrale Saint-Pierre et invite les spectateurs à regarder autrement le tissu urbain. Déambulez avec ce duo composé d’une danseuse et d’une chanteuse lyrique, pour goûter autrement aux pierres, à la nature, aux espaces… Découvrir Poitiers autrement… Par Barbara Blanchet, danse et Véronica Onetto-Curdy, chant. Durée : 40 min à 1h. A partir de 8 ans. Inscription obligatoire au Palais à partir du 10 septembre : [palais@poitiers.fr](mailto:palais@poitiers.fr) ou 06 75 32 16 64 de 11h à 13h et de 14h à 18h.

