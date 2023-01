SPECTACLE « SUR MOI LE TEMPS » Tiercé Tiercé Tiercé Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

SPECTACLE « SUR MOI LE TEMPS »
Cinéma LE PAX
Rue du Bourg Joly
Tiercé
2023-02-14 15:30:00 – 2023-02-14 16:30:00

Maine-et-Loire Tiercé Quand Florian rallume la console de jeu de son enfance, il découvre le fantôme de la voiture que pilotait son père, mort depuis quelques années. Il enchaîne alors les parties avec ce revenant, mais qu’arrivera-t-il s’il le dépasse ? Avec un récit inspiré de la vie du comédien Florian Guichard, l’autrice et metteuse en scène Anne Contensou interroge les notions de la transmission et de la construction de soi. Univers sonore et scénographie entraînent le spectateur au plus proche de la réalité virtuelle. Refuge de l’imaginaire, le jeu vidéo devient le monde à part où liberté et limites se réinventent. Au cœur de ce récit, les questions de liens, de solitude et de filiation. A partir de 9 ans

+33 6 40 17 89 88

