Spectacle Sur les traces de Félix Arnaudin Salle Polyvalente Montégut, samedi 9 mars 2024.

Spectacle Sur les traces de Félix Arnaudin Salle Polyvalente Montégut Landes

L’association Passatge vous invite à un spectacle inspiré par le travail du folkloriste et photographe Félix Arnaudin (1844-1921).

Un verre de l’amitié clôturera cette manifestation. Participation au chapeau.

L’association Passatge vous invite à un spectacle inspiré par le travail du folkloriste et photographe Félix Arnaudin (1844-1921).

Des musiciens du groupe Tiquetantolha nous proposent une ballade à travers son « Journal et Choses de l’ancienne Lande » (vol. 8 des Œuvres complètes) récits, proverbes, photographies…

Cette ballade, dont une partie en gascon, est mise en musique par Marie-Claire Laborde et Catherine Fondeviolle.

Un verre de l’amitié clôturera cette manifestation. Participation au chapeau. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 16:00:00

fin : 2024-03-09

Salle Polyvalente 140 route d’Arthez

Montégut 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine passatge40190@gmail.com

L’événement Spectacle Sur les traces de Félix Arnaudin Montégut a été mis à jour le 2024-02-22 par OT Landes d’Armagnac