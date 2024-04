SPECTACLE SUR LA ROUTE D’OLYMPIE, LES DÉESSES DU STADE Montpellier, samedi 18 mai 2024.

Embarquement immédiat pour la Grèce antique avec Robin Recours, conteur-anthropologue.

Ce spectacle intéressera pour ses aspects historiques, mythologiques, géographiques, sportifs, mais aussi parce qu’il interroge avec justesse et humour les thèmes de l’éducation, des relations hommes-femmes, du pouvoir.

« Moi Atalante, élevée par une ourse, meilleure chasseresse du pays, j’accepte de me marier. Mais seulement avec l’homme qui sera capable de me battre à la course à pied. »

« Moi Kyniska, soeur du roi Agésilas, avec mon char à quatre chevaux, j’irai défendre les couleurs de Sparte aux Jeux Olympiques. »

Le spectacle de Robin Recours, comédien et anthropologue, plonge aux origines des jeux sportifs de l’Antiquité, à travers deux récits de femmes l’un mythologique et l’autre historique.

Parce qu’ils font dialoguer Art et Sport, les épisodes de « Sur la route d’Olympie » ont reçu le label « Olympiade Culturelle » de la part de Paris 2024 en mars dernier. Ce spectacle est également recommandée par l’Académie Nationale Olympique Française (ANOF).

DES RÉCITS VIVANTS, UNE BELLE ÉNERGIE… ET DE L’HUMOUR !

TOUT PUBLIC

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:30:00

fin : 2024-05-18 21:30:00

Archives départementales

907 rue du professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie serv-educa.archives@herault.fr

