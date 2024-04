Spectacle sur la Lande CPIE Littoral Basque Bidart, samedi 31 août 2024.

Quelques branches de bois flotté sont ses seuls accessoires. Sans parole, un acteurdanseur invite le public, dès 4 ans, à le suivre au cours d’une balade théâtralisée dans la lande d’Erretegia. L’imagination est aux commandes. Elle nous rapproche de la nature sauvage du littoral. On rit aussi aux facéties de l’artiste. Une balade nature et un chantier participatif sont également proposés. Pour prendre soin de l’espace naturel sensible qui accueille cette journée.

Chantier participatif de 10 h à 12 h

Balade nature de 15 h 30 à 17 h

Tout public à partir de 8 ans

Spectacle la Cie Branca de 17 h à 18 h

Tout public à partir de 4 ans

Réservation obligatoire .

Début : 2024-08-31 10:00:00

fin : 2024-08-31 18:00:00

Rue Erretegia

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

