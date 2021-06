Spectacle SUPER EGO La Bouëxière, 19 juin 2021-19 juin 2021, La Bouëxière.

Spectacle SUPER EGO 2021-06-19 – 2021-06-19 Espace culturel André Blot 10 Rue Jean Langlais

La Bouëxière 35340

En raison de conditions sanitaires incompatibles (COVID19), le spectacle “SUPER EGO” initialement prévu le dimanche 2 mai est reporté samedi 19 juin à 16h.

Après les spectacles pour enfants Ego le cachalot en 2013 et Ego le cachalot et les p’tits bulots en 2016, Ego nous revient en super héros muni d’une cape, d’un masque et d’un slip avec le spectacle jeune public : Super Ego !

Ce nouveau spectacle parle aux enfants du monde complexe dans lequel ils grandissent de façon ludique et poétique.

Gageons qu’Ego le cachalot parvienne, sinon à nous sauver, au moins à nous divertir intelligemment !

Les personnes ayant déjà réservé leurs places pour le 23 janvier ou le 2 mai seront prioritaires sur cette nouvelle date.

Veuillez toutefois confirmer votre inscription par téléphone au 02 99 62 67 43 ou par mail à mediatheque@mairie-labouexiere.fr.

mediatheque@mairie-labouexiere.fr +33 2 99 62 67 43

En raison de conditions sanitaires incompatibles (COVID19), le spectacle “SUPER EGO” initialement prévu le dimanche 2 mai est reporté samedi 19 juin à 16h.

Après les spectacles pour enfants Ego le cachalot en 2013 et Ego le cachalot et les p’tits bulots en 2016, Ego nous revient en super héros muni d’une cape, d’un masque et d’un slip avec le spectacle jeune public : Super Ego !

Ce nouveau spectacle parle aux enfants du monde complexe dans lequel ils grandissent de façon ludique et poétique.

Gageons qu’Ego le cachalot parvienne, sinon à nous sauver, au moins à nous divertir intelligemment !

Les personnes ayant déjà réservé leurs places pour le 23 janvier ou le 2 mai seront prioritaires sur cette nouvelle date.

Veuillez toutefois confirmer votre inscription par téléphone au 02 99 62 67 43 ou par mail à mediatheque@mairie-labouexiere.fr.

dernière mise à jour : 2021-06-11 par