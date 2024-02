spectacle Strampalati compagnie Circ’Hulon placette de munich Bordeaux, vendredi 22 mars 2024.

spectacle Strampalati compagnie Circ’Hulon placette de munich Bordeaux 22 mars – 14 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-22 20:00

Fin : 2024-04-14 21:30

La compagnie Circ’Hulon s’installe à Bordeaux du 22 Mars au 14 Avril 2024 avec son magnifique chapiteau en bois et le spectacle « Strampalati », une invitation au voyage et à la rêverie ! 22 mars – 14 avril 1

La compagnie Circ’Hulon s’installe à Bordeaux du 22 Mars au 14 Avril 2024 avec son magnifique chapiteau en bois et le spectacle « Strampalati », une invitation au voyage et à la rêverie !

Spectacle de cirque, théâtre, musique sur un air d’Italie…

« Strampalati » (fous) c’est ce que l’on devient après avoir passé trop de temps sous le soleil écrasant du sud italien.

La porte s’ouvre, l’odeur de café nous accueille… Avanti signore e signori ! Laissez-vous emporter en voyage dans une Italie d’autrefois…

« Strampalati » est l’histoire d’un rêve qui devient force et envie de changer les choses, de transformer la tragédie en chant, avec les armes de l’ironie et la « strampalata » joie de l’art.

« La comédie croise la tragédie, la musique est entraînante, voire entêtante, comme le chant des cigales un après midi d’été. On se laisse emporter par le rythme et la virtuosité des artistes et l’on s’abandonne aux rêves » La Dépêche du Midi, Toulouse

« Une troupe de joyeux dingues, Circ’Hulon, avec son magnifique chapiteau construit à la main, est venue à Oloron dispenser de la poésie, avec son spectacle « Strampalati» une œuvre burlesque et gaie, combinant les arts du cirque, la chanson, la danse et le théâtre. Du cirque comme on a rarement l’occasion d’en voir, incarné par trois comédiens passionnés et soucieux de partager de belles choses » Sud Ouest, Oloron Sainte Marie

« La fraîcheur d’un petit air chaud d’Italie »

La Marseillaise, Martigues

Compagnie Circ’Hulon

Spectacle « Strampalati »

Du 22 Mars au 14 Avril 2024

Vendredi 22 mars 20h

Samedi 23 mars 20h

Dimanche 24 mars 17h

Jeudi 28 mars 20h

Vendredi 29 mars 20h

Samedi 30 mars 20h

Dimanche 31 mars 17h

Lundi de Pâques 1 Avril 17h

Jeudi 4 avril 20h

Vendredi 5 avril 20h

Samedi 6 avril 20h

Dimanche 7 avril 17h

Jeudi 11 avril 20h

Vendredi 12 avril 20h

Samedi 13 avril 20h

Dimanche 14 avril 17h

Placette de Munich, Quai Louis XVIII

Sous chapiteau en bois

Tarifs

Enfants (- 14 ans) 10 €

Réduit 12 €

Plein 15 €

Renseignements et Billetterie:

Spectacle Tout public, conseillé à partir de 6 ans

Sous chapiteau en bois

Durée 1h30

Cie Circ’Hulon

Téléphone : 07 69 96 82 00

Mail: circhulon@gmail.com

Site internet : www.circhulon.com

Facebook: https://www.facebook.com/CircHulon/

placette de munich quai louis XVIII Quinconces Bordeaux 33000 Gironde