Spectacle Stevenson au fil de l'eau : drôles d'oiseaux Espace Rabelais Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre

Spectacle autour de l’écrivain Robert Louis Stevenson

Stevenson au fil des mots : drôles d’oiseaux présenté par la compagnie Conte là d’ssus.

Maitre Corbac et son piaf d’apprenti vivent hors du monde à l’abri des regards et loin de la lumière. En bons rats de bibliothèque ils dévorent les livres, distillent les pages, se nourrissent de phrases et digèrent les mots. Voici quelques jours qu’ils se sont attaqués à un copieux morceau : l’oeuvre intégrale de Robert Louis Stevenson Salle de spectacle Parking Place Bouzier Parking Place Bouzier Free entry Saturday 14 May, 20:00

Performance hall hearing impairment;visual impairment Stevenson al hilo de las palabras: divertidos pájaros presentados por la compañía Conte allí d’ssus.

El maestro Corbac y su piafe de aprendiz viven fuera del mundo, lejos de la vista y de la luz. Como ratas de biblioteca devoran los libros, destilan las páginas, se alimentan de frases y digieren las palabras. Hace unos días atacaron una pieza copiosa: la obra integral de Robert Louis Stevenson Entrada libre Sábado 14 mayo, 20:00 28 rue de la Paix 02300 CHAUNY 02300 Chauny Hauts-de-France

Heure : 20:00 - 21:30 Catégories d'évènement: Aisne, Chauny, Nuit des musées
Lieu Espace Rabelais Adresse 28 rue de la Paix 02300 CHAUNY Ville Chauny

