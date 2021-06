Monterfil Monterfil Ille-et-Vilaine, Monterfil Spectacle : Starsky Minute Monterfil Monterfil Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Clown acrobatique Starsky est un clown acrobate électrique à la fois fier et pudique, noble et prolétaire. Il travaille chez Starsky Minute, une entreprise de livraison de colis. Sa mission ? Vous livrer un colis. Malheureusement, l'efficacité… c'est pas trop son truc. Bienvenue dans un monde où la connerie est reine et dans lequel Starsky devient peu à peu le héros des histoires absurdes qu'il raconte. Une épopée moderne comme on les aime. Durée : 50 minutes. A partir de 10 ans. Par la Cie La Dépliante.

