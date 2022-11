Spectacle : « standarts » Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Pyrnes-Atlantiques EUR « Standarts » interroge la notion d’uniformisation des individus invités à se fondre dans le moule républicain et ses symboles, ici le drapeaux français.

Spectacle : « standarts »
Mauléon-Licharre, 29 novembre 2022
Local Hebentik, 4 rue Matalas

« Standarts » interroge la notion d'uniformisation des individus invités à se fondre dans le moule républicain et ses symboles, ici le drapeaux français.

Spectacle de Pierre Rigal – 2012 – 58 min.

