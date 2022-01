Spectacle : Spectacul’air Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Spectacle : Spectacul'air CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx

2022-01-26 14:00:00 – 2022-01-26 15:30:00

Mourenx Pyrénées-Atlantiques Un show scientifique sur les propriétés de l’air. En association avec Arkema

En famille venez assister à une conférence pas comme les autres, où grâce à de nombreuses expériences vous découvrirez les étonnantes propriétés de l’air qui nous entoure. Un show avec de l’azote liquide, qui fait descendre la température à -196°C ! Un show scientifique sur les propriétés de l’air. En association avec Arkema

Un show scientifique sur les propriétés de l'air. En association avec Arkema

En famille venez assister à une conférence pas comme les autres, où grâce à de nombreuses expériences vous découvrirez les étonnantes propriétés de l'air qui nous entoure. Un show avec de l'azote liquide, qui fait descendre la température à -196°C ! +33 5 59 80 58 85

En famille venez assister à une conférence pas comme les autres, où grâce à de nombreuses expériences vous découvrirez les étonnantes propriétés de l’air qui nous entoure. Un show avec de l’azote liquide, qui fait descendre la température à -196°C ! MIX

CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx

