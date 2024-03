Spectacle spécial Égalité : « Femmes en jeux » par Le Petit Théâtre Permanent Médiathèque Don Quichotte Saint-Denis, samedi 23 mars 2024.

Spectacle spécial Égalité : « Femmes en jeux » par Le Petit Théâtre Permanent Et si le sport pouvait changer des vies et devenir un vecteur majeur de l’égalité entre les femmes et les hommes ?

À partir de 8 ans • Durée : 50 min, suivi d’un échange Samedi 23 mars, 16h00 Médiathèque Don Quichotte

Médiathèque Don Quichotte 120 avenue du Président Wilson 93210 Saint-Denis Saint-Denis 93210 La Plaine Seine-Saint-Denis Île-de-France