Spectacle “Souvent la poésie m’emmerde” Melgven, 19 mars 2022, Melgven.

Spectacle “Souvent la poésie m’emmerde” Melgven

2022-03-19 – 2022-03-19

Melgven Finistère Melgven

Souvent la poésie m’emmerde est un spectacle auditif qui transporte le public dans une douce rêverie, un halo poétique entêtant et dépaysant où les mots et la musique se marient pour mieux enivrer les esprits. Aucun artifice, seul l’essentiel est là.

Textes et poèmes rares ou connus, classiques ou contemporains, toujours choisis totalement subjectivement par le duo.

Sur réservation auprès du service culturel de Melgven

Pass vaccinal obligatoire

culturel@melgven.fr +33 2 98 97 94 58

Melgven

dernière mise à jour : 2022-03-02 par