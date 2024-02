Spectacle « Sous-Terre » Festival Méliscènes Salle Emeraude Locoal-Mendon, vendredi 15 mars 2024.

Un spectacle jeune public et une exposition à voir sur le thème du monde souterrain.

Une immersion dans les profondeurs du temps lointain et de l’enfance.

Qu’est-ce qu’on trouve au plus profond, sous terre ? Deux artistes creusent la question et nous guident dans leur imaginaire par des sons bidouillés, des objets déterrés et autres inventions fragiles. Une véritable plongée dans l’univers souterrain.

À 8 ans, on a déjà déterré des vers de terre, des petits cailloux. On est même déjà allé dans un cimetière et on sait que l’humain enterre. À 30 ans et plus, on n’a plus peur du noir, on a déjà visité des grottes, mais le plus souvent on espère pouvoir en ressortir. On oublie parfois que sous nos pieds il y a de la vie, et bien plus qu’on ne saurait l’imaginer !

Les deux artistes incarnent des spéléologues, archéologues et préhistoriens qui témoignent et révèlent poétiquement leurs trouvailles objets enfouis, cailloux, fossiles, os, ou toutes autres curiosités souterraines. Les arts plastiques se mêlent au théâtre d’objet, à la musique et à la vidéo pour créer cette forme hybride, comme un voyage à plusieurs entrées. Une véritable descente dans les cavernes, dans les abîmes où l’on protège et cache parfois des secrets !

En lien avec le spectacle, vous êtes invités à découvrir l’exposition Chroniques Souterraines rassemblant une collection de mondes miniatures sous cloche ayant inspiré l’écriture du spectacle et permettant au spectateur de devenir à son tour explorateur.

Clémence Prévault et Sébastien Janjou

Enquêtes, écriture, musique et jeu Clémence Prévault et Sébastien Janjou

Création lumières, vidéo et régie plateau Jonathan Douchet

Médiation Anne-Laure Janjou

Production Le Lieu Multiple

Coproductions Ville d’Orléans / Région Centre Val de Loire / DRAC Centre / SCIN JP portée par Scène O Centre / L’Hectare, Centre National de la Marionnette, Vendôme / L’Échalier, Saint Agil / Communauté de commune Cazals Salviac / La Fabuloserie, musée d’Art Hors-lesnormes / Espace Malraux, Joué-les-Tours / Théâtre de la Tête Noire / Théâtre de Cuisine, La Friche Belle de Mai / Théâtre Gérard Philipe, Orléans / La Minoterie, Dijon / Abbaye de Noirlac, Centre culturel de rencontre / L’Odyssée, Scène conventionnée, Périgueux.

A partir de 8 ans

Durée 45min .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 19:00:00

fin : 2024-03-15 20:00:00

Salle Emeraude Route de Locoal

Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne salle.emeraude@locoal-mendon.fr

