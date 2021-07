Voiron Voiron Isère, Voiron Spectacle «Sous les papiers…la plage» Voiron Voiron Catégories d’évènement: Isère

Voiron

Spectacle «Sous les papiers…la plage» 2021-07-03 17:00:00 17:00:00 – 2021-07-03 17:45:00 17:45:00

Voiron Isère Retrouvez dans le cadre du Festival Émotions de rue, les aventures abracadabrantes d’un doux rêveur au travail. Dans son bureau et devant ses piles de papiers à classer, il rêve d’évasion…Sa chef n’est pas loin, bien décidée à le remettre à l’ouvrage ! dernière mise à jour : 2021-06-14 par

