Meurthe-et-Moselle Soukaina Habiballah : “Dodo Ya Momo Do”

POÉSIE / LECTURE SONORISÉE / BERCEUSES

Spectacle en français et en arabe.

Les poèmes de Soukaina Habiballah mettent en relation trois générations féminines, de la grand-mère à la petite-fille. Entrée libre, sur réservation. Un spectacle présenté dans le temps fort “Projet Shaeirat”.

Dans le cadre du Salon du livre d’Ailleurs, en partenariat avec Diwan en Lorraine. Avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique. contact@mjclillebonne.fr +33 3 83 36 82 82 https://mjclillebonne.fr/ Hind Alilich

