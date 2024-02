Spectacle « Souffle ! » Les temps du Corps Paris, vendredi 23 février 2024.

Du vendredi 23 février 2024 au samedi 24 février 2024 :

vendredi, samedi

de 19h30 à 20h30

.Tout public. A partir de 7 ans. payant

Souffle ! est la première création de la Qi Dance Company. Une création comme un manifeste, qui affirme le lien entre les arts vivants (danse contemporaine et musique) et les arts martiaux internes (Tai Ji Quan et Qi Gong) à travers les différentes manifestations du souffle. Une passerelle entre la France et la Chine, entre la puissance du mouvement collectif et la grâce dans l’expression individuelle.

Les temps du Corps 10 Rue de l’Échiquier 75010

Contact : https://www.tempsducorps.org/activite/spectacle/le-souffle-qi-dance-92412.html +33148016828 secretariat@tempsducorps.org https://www.facebook.com/lestempsducorps1 https://www.facebook.com/lestempsducorps1 https://www.tempsducorps.org/activite/spectacle/le-souffle-qi-dance-92412.html

Les Temps du Corps Spectacle « Souffle ! » Qi Dance Company