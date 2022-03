Spectacle Sortie de résidence “Héroïnes” à la Maison des Dolmens à Buzeins Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron, 2 mars 2022, Sévérac d'AveyronSévérac d'Aveyron.

Spectacle Sortie de résidence “Héroïnes” à la Maison des Dolmens à Buzeins Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron

2022-03-02 – 2022-03-02

Sévérac d’Aveyron Aveyron Aveyron Sévérac d’Aveyron

EUR Rdv à la Maison des Dolmens à Buzeins à 17h30.

Durée : 60 mn. Gratuit. Jeune public et familial à partir de 5 ans.

Spectacle fantaisiste et participatif à l’instar des livres “dont vous êtes le héros”.

Spectacle qui n’est pas terminé, mais grandement avancé et la Compagnie sera ravie d’échanger avec vous ! Une sortie de résidence, c’est quoi, Il s’agit de découvrir le travail en cours d’un spectacle. C’est l’opportunité de découvrir les coulisses d’une création et c’est pour une compagnie l’occasion de se confronter au public.

Oyez, oyez ! Héros et Héroïnes !

L’équilibre du monde est menacé.

Aidez Kiki la sorcière et Mathilda la chevalière à retrouver le trésor perdu qui a été volé par la Dragonne Taraglia.

Faites vite ! Le temps nous est compté !

En route pour une épopée fantastique et coopérative, dans des contrées mystérieuses semées d’embuches, d’énigmes et d’épreuves héroïques !

La Compagnie La Zélée a le plaisir de vous convier à une sortie de résidence à Buzeins pour découvrir son travail en cours sur la création jeune public “Héroïnes” !

Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron

