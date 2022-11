Spectacle Sons et Lumières

Le 24 décembre, les projections ont lieu, à 18h30 et 19h. Une nouvelle création artistique lumineuse est à découvrir rue Gambetta. Et pour poursuivre les déambulations en ville, le jeu de pistes des lutins du Père Noël, dévoile les secrets des traditions de Noël dans le monde entier. 30 portes sont cachées dans le centre-ville avec 30 énigmes à déchiffrer dans la langue des lutins. Emerveillez-vous ! Un spectacle sons et lumières est projeté sur la façade de l’hôtel de ville, tous les soirs, du 10 au 24 décembre avec 4 diffusions par soir à 18h30, 19h, 19h30 et 20h.

Le 24 décembre, les projections ont lieu, à 18h30 et 19h. Une nouvelle création artistique lumineuse est à découvrir rue Gambetta. Et pour poursuivre les déambulations en ville, le jeu de pistes des lutins du Père Noël, dévoile les secrets des traditions de Noël dans le monde entier. 30 portes sont cachées dans le centre-ville avec 30 énigmes à déchiffrer dans la langue des lutins.

