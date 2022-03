Spectacle sonore par des collégiens pour la valorisation des œuvres patrimoniales Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand, 14 mai 2022, Châtenay-Malabry.

Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand, le samedi 14 mai à 18:30

Il s’agit d’une opération partenariale entre les ministères en charge de la Culture et de l’Éducation nationale. Elle s’inscrit dans le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève et a pour objectif de valoriser les collections patrimoniales auprès des élèves et des enseignants. “La classe, l’œuvre !” repose sur la collaboration étroite entre une ou plusieurs classe(s) et un musée ou un lieu de conservation de collections ou d’exposition. Elle invite les élèves à : – Étudier une ou plusieurs œuvres durant l’année. – Imaginer des productions en lien avec l’œuvre. – Concevoir une médiation des œuvres étudiées pouvant être présentée aux visiteurs lors de la Nuit européenne des musées.

150 personnes attendues

Les élèves présenteront leur création sonore sous forme de déambulation et de mise en voix scénarisée, autour d’une nouvelle fantastique en écho avec les Mémoires d’outre-tombe.

Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand 87 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine



