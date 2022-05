Spectacle “Sonj” Concarneau, 15 mai 2022, Concarneau.

Spectacle “Sonj” CAC 10 boulevard Bougainville Concarneau

2022-05-15 – 2022-05-15 CAC 10 boulevard Bougainville

Concarneau Finistère

C’est un spectacle dansé de 80 minutes qui entraînera le spectateur dans un univers puissant et poétique, fermement chevillé à la Bretagne et toujours tourné vers l’horizon. Les forces de la confédération Kenleur se sont associées pour réunir les savoir-faire, les imaginations, les énergies, les passions.

Ce spectacle puise son inspiration dans les symboles forts de la Bretagne, ou comment dire la Bretagne, en plusieurs tableaux :

La Bretagne des éléments : mer, terre/feu, air/vent.

La Bretagne imaginaire : la magie (mégalithes, romantisme, féerie…), la mort (Ankoù, lavandières de la nuit…), la ferveur (incantations, superstitions…), le monde sauvage (les animaux…).

La Bretagne du collectif : la force du groupe (chant, énergie, danse communautaire…), la communauté au travail, les luttes (luttes sociales, résistances, affrontements…), la procession (harmonie, prière, communion…).

La Bretagne ouverte : évolutions générationnelles, le renoncement de la coiffe, le fest-noz rêvé…

Soñj de Bretagne, c’est aussi le meilleur de la musique bretonne avec à la tête de la direction musicale et de l’orchestre, Etienne Chouzier du Bagad de Vannes.

Tarif : 15€, gratuit pour les moins de 12 ans.

filets.bleus@wanadoo.fr +33 2 98 97 09 09

Tarif : 15€, gratuit pour les moins de 12 ans.

