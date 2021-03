Spectacle Songe d’un illusionniste Salle Jeanne d’Arc, 24 mars 2021-24 mars 2021, Le croisic.

Spectacle Songe d’un illusionniste

Salle Jeanne d’Arc, le mercredi 24 mars à 20:30

SONGES D’UN

ILLUSIONNISTE

Une expérience poétique qui mêle théâtre, mentalisme et

illusionnisme.

Rien de plus fascinant et énigmatique que le monde des

rêves. On a longtemps cru qu’ils prédisaient le futur ou qu’à

l’inverse ils reflétaient notre passé, mais les rêves sont d’abord

de grands laboratoires de l’imagination.

Rémi Larrousse vous embarque dans une nuit sans fin au cours

de laquelle il parcourt ses rêves et ceux des spectateurs.

À partir d’expériences surprenantes mêlant magie et

mentalisme, il explore ces espaces libres, sans contrôle, où

illusion et réalité se mêlent.

« Ce magicien d’un nouveau genre, qui mêle mentalisme, illusions et poésie, a

l’art de jouer avec l’inconscient des spectateurs. L’air candide (mais faut-il s’y

fier ?), il leur fait traverser des mondes parallèles, réveillant des souvenirs enfouis

au creux de leur propre mémoire. Il en devine les moindres détours, les moindres

secrets. Décidément bluffant, Rémi Larrousse offre une seconde vie à nos rêves

dans un spectacle hors du commun, à la fois fascinant et bouleversant. »

Télérama

« On a souvent vu des magiciens, mais Rémi Larrousse est à part. Le jeune

homme âgé de 25 ans a tous les dons : prédictions, tours de lévitation,

télépathie… Pieds nus, en chemise blanche et pantalon sombre, il émerveille

petits et grands avec des calculs improbables, des disparitions d’objets, des

tours à la fois simples et étonnants, bref des interventions dignes de Merlin

l’Enchanteur. Il ne faut pas chercher à comprendre, juste se laisser charmer. »

Tarifs :

FORMULE

D’ABONNEMENT

INDIVIDUEL

Billets ni échangeables, ni remboursables

Tarif réduit à partir de 3 spectacles

FORMULE D’ABONNEMENT INDIVIDUEL

Pour la saison 2020/2021, une formule d’abonnement

individuel est proposée à partir de l’achat simultané de 3

spectacles différents.

Cette formule permet à l’abonné, de bénéficier des tarifs

réduits des représentations (abonnement nominatif : une seule

place à tarif réduit par spectacle). Le tarif réduit s’applique

sur l’ensemble des spectacles y compris les 3 premiers.

Elle est disponible sur la programmation 2020/2021 de la salle

Jeanne d’Arc ainsi que sur celle de Théâtre en Automne, tous

spectacles confondus.

Les billets achetés, au titre de la formule ou individuellement,

ne sont ni remboursables, ni échangeables sauf en cas

d’annulation du spectacle par la Ville du Croisic.

CARTE D’ABONNEMENT

Lors de votre abonnement, une carte d’abonné vous est

délivrée. Celle-ci vous permet de justifier de votre abonnement

et donc de bénéficier du tarif réduit (sur présentation de votre

carte d’abonné et de votre pièce d’identité).

Public

SONGES D’UN ILLUSIONNISTE Une expérience poétique qui mêle théâtre, mentalisme et illusionnisme. Rien de plus fascinant et énigmatique que le monde des rêves. On a longtemps cru qu’ils préd…

Salle Jeanne d’Arc 2, quai du Lénigo 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-24T20:30:00 2021-03-24T06:30:00