Spectacle SON & LUMIERE “La machine à remonter le temps” Aumale, 3 juin 2022, Aumale.

Spectacle SON & LUMIERE “La machine à remonter le temps” Abbaye d’Auchy 2 Rue des Erables Aumale

2022-06-03 21:30:00 21:30:00 – 2022-06-04 23:00:00 23:00:00 Abbaye d’Auchy 2 Rue des Erables

Aumale Seine-Maritime

C’est un tout nouveau spectacle qu’élèves, enseignants, et parents du collège Saint-Joseph d’Aumale vous proposent pour l’année 2022. Ils œuvrent pour vous offrir un magnifique spectacle son et lumière inédit : « La machine à remonter le temps» !!!

500 rôles, animaux vivants, costumes et véhicules d’époque.

21h30 – Parc de l’Abbaye d’Auchy / Tout public – Places limitées

Tarifs :

-20.00€ / Adulte – Siège individuel

-17.00€ / Enfant – Siège individuel

– 16.00€/Adulte – Tribune

– 13.00€/ Enfant -12 ans – Tribune

Réservation billetterie : www.billetweb.com

N’hésitez pas à réserver !!!

Infos : 02 35 93 40 42 (collège)

C’est un tout nouveau spectacle qu’élèves, enseignants, et parents du collège Saint-Joseph d’Aumale vous proposent pour l’année 2022. Ils œuvrent pour vous offrir un magnifique spectacle son et lumière inédit : « La machine à remonter le temps» !!!…

+33 2 35 93 40 42 https://www.billetweb.fr/

C’est un tout nouveau spectacle qu’élèves, enseignants, et parents du collège Saint-Joseph d’Aumale vous proposent pour l’année 2022. Ils œuvrent pour vous offrir un magnifique spectacle son et lumière inédit : « La machine à remonter le temps» !!!

500 rôles, animaux vivants, costumes et véhicules d’époque.

21h30 – Parc de l’Abbaye d’Auchy / Tout public – Places limitées

Tarifs :

-20.00€ / Adulte – Siège individuel

-17.00€ / Enfant – Siège individuel

– 16.00€/Adulte – Tribune

– 13.00€/ Enfant -12 ans – Tribune

Réservation billetterie : www.billetweb.com

N’hésitez pas à réserver !!!

Infos : 02 35 93 40 42 (collège)

Abbaye d’Auchy 2 Rue des Erables Aumale

dernière mise à jour : 2022-03-15 par