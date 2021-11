Gannat Gannat Allier, Gannat Spectacle Son et Lumière sur l’Eglise Sainte-Croix Gannat Gannat Catégories d’évènement: Allier

Spectacle Son et Lumière sur l'Eglise Sainte-Croix Gannat, 3 décembre 2021

2021-12-03 – 2021-01-02

Gannat Allier La Région Auvergne- Rhône- Alpes propose un spectacle son et lumière, gratuit sur l’Eglise St Croix. Une création unique qui donnera vie à la façade de ce monument emblématique. Gannat

