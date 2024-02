Spectacle son et lumière « Skedanoz »- Les nuits scintillantes Carnac, lundi 26 août 2024.

Spectacle son et lumière « Skedanoz »- Les nuits scintillantes Carnac Morbihan

Les 19, 20, 21, 22, 26 & 27 août 2024, deux séances chaque soir, à 22h00 et 22h45

Les nuits scintillantes des Mégalithes sont un spectacle son et lumière narratif aux alignements du Ménec ! L’édition 2024 est proposée par la ville de Carnac et le Centre des monuments nationaux (CMN) en partenariat avec l’Office de tourisme de Carnac et l’association Paysage de Mégalithes, porteuse du projet d’inscription des Mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Tarif 6 € (gratuit pour les moins de 3 ans).

Point de vente des tickets Office de tourisme de Carnac ou billetterie en ligne.

Les places restantes seront disponibles le soir des spectacles aux points de contrôle. Elles seront alors proposées à un tarif majoré de 8 €. (sous réserve de disponibilités, à partir de 21h30). .

Début : 2024-08-26

fin : 2024-08-27

Alignements du Ménec

Carnac 56340 Morbihan Bretagne

