Spectacle son et lumière « Si Gimel m’était conté » – Gimel-les-Cascades, jeudi 18 juillet 2024.

Spectacle son et lumière « Si Gimel m'était conté » – Gimel-les-Cascades Corrèze

Le spectacle vivant son et lumière de Gimel les Cascades fête cette année ses 30 ans. Il a été remodelé et compte désormais 6 tableaux historiques dont 4 nouveaux qui retracent des pages de l’histoire locale. Grâce à la participation de plus de quatre-vingt bénévoles, sur scène et à la technique, ce spectacle est devenu un des événements incontournables des étés du pays de Tulle. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 22:00:00

fin : 2024-07-20

le bourg

Gimel-les-Cascades 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine sonetlumiere.gimel@orange.fr

