Azoudange Moselle Azoudange Le domaine de Romécourt est un lieu chargé d’une histoire longue de quatre siècles… 80 figurants sur scène vous feront revivre cette histoire et celle de la Moselle en 10 tableaux. Une grande fresque historique qui alterne scènes de bataille et belles histoires d’amour avec comme toile de fond les trésors naturels de la région. Replongez aux origines de ce lieu hors du temps et accompagnez ceux qui ont su préserver ce joyau. Malgré les guerres, la mécanisation agricole et l’incendie, les familles de Martimprey de Romécourt et Viot ont su garder ce domaine intact et vivant. L’accès au site est possible les jours de spectacle à partir de 19h00. Le spectacle a lieu à la tombée de la nuit (22h30). Il est tout public et payant à partir de 5 ans. La billetterie en ligne est ouverte. romecourt@nordnet.fr +33 3 87 86 67 35 https://spectacle.chateauderomecourt.com/ Azoudange

