Spectacle son et lumière Le Choix des Armes au Château de la Baronnière La Chapelle-Saint-Florent Mauges-sur-Loire, samedi 13 juillet 2024.

Plongez au coeur de l’histoire des guerres de Vendée avec ce son et lumière historique de l’Anjou.

Dans le cadre magnifique du Château de la Baronnière à la Chapelle Saint-Florent au coeur des Mauges entre Angers, Nantes et Cholet, l’association Recordatio mettra en scène son troisième spectacle « Le Choix des Armes ».

Ce son et lumière d’une heure et demie redonnera vie à Jacques Cathelineau à travers plus d’une centaine d’acteurs. Au cœur des années 1790, il vous fera revivre le chemin de ces Français qui, à la haine, ont préféré le pardon. L’engagement de Jacques Cathelineau, humble colporteur des Mauges, surnommé de son vivant « le saint de l’Anjou » lui vaudra de marquer à jamais l’Histoire.

Ce spectacle est adapté à un public familial. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 22:00:00

fin : 2024-07-17 23:30:00

La Chapelle-Saint-Florent Château de la Baronnière

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire association.recordatio@gmail.com

