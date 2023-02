Spectacle son et lumière : “Lambader, terre de Bretagne” Plouvorn Catégories d’Évènement: Finistère

Spectacle son et lumière : "Lambader, terre de Bretagne", 27 juillet 2023, Plouvorn

Finistere Lan, l’homme des chemins creux vous contera 2000 ans d’histoire de la Bretagne et du Léon. Plus de 100 figurants interprètent les personnages et faits historiques marquants allant de la préhistoire jusqu’à la seconde guerre mondiale. Les jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 juillet 2023, à la tombée de la nuit. Joué depuis 2017, “Lambader, terre de Bretagne” a attiré près de 4000 spectateurs. Un de ces soirs d’été, laissez-vous transporter par Lan, l’homme de chemins creux, qui vous contera l’Histoire de la Bretagne et du Léon. Elle vous remontera au cœur, féérique et grandiose. De la période druidique en passant par les terribles invasions romaines, les croisades, l’épopée d’Anne de Breatgane, les détonantes révoltes léonardes de 1793 jusqu’à la résistance, imprégnez-vous de la ferveur des Femmes et des Hommes qui ont façonné la Bretagne. Ouverture du site à partir de 19h30, restauration, animation musicale, jeux en bois, exposition de quelques artisans. Spectacle à partir de 22h30, à la tombée de la nuit, durée 1h50. Ouverture des tribunes à partir de 21h45. Placement libre. Accessible aux personnes à mobilité réduite. Billetterie en ligne ou sur le site. http://www.lambader.bzh/ Plouvorn

