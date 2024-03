Spectacle son et lumière « Lambader, terre de Bretagne » Plouvorn, jeudi 25 juillet 2024.

Spectacle son et lumière « Lambader, terre de Bretagne » Plouvorn Finistère

Laissez-vous transporter par Lan, l’homme de chemins creux, qui vous contera l’Histoire de la Bretagne et du Léon. Elle vous remontera au cœur, féérique et grandiose. De la période druidique en passant par les terribles invasions romaines, les croisades, l’épopée d’Anne de Bretagne, les détonantes révoltes léonardes de 1793 jusqu’à la résistance, imprégnez-vous de la ferveur des Femmes et des Hommes qui ont façonné la Bretagne.

Spectacle joué par 120 actrices et acteurs.

19h30 animations et restauration.

22h30 spectacle. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-25

fin : 2024-07-27

Chapelle Notre-Dame de Lambader

Plouvorn 29420 Finistère Bretagne contact@lambader.bzh

L’événement Spectacle son et lumière « Lambader, terre de Bretagne » Plouvorn a été mis à jour le 2024-03-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX