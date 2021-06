Plouguerneau Plouguerneau Finistère, Plouguerneau Spectacle son et lumière « Kof-ha-kof » Plouguerneau Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistère

Plouguerneau

Spectacle son et lumière « Kof-ha-kof » Plouguerneau, 11 août 2021-11 août 2021, Plouguerneau. Spectacle son et lumière « Kof-ha-kof » 2021-08-11 21:00:00 – 2021-08-14 Port Lieu-dit Koréjou

Plouguerneau Finistère Ar Vro Bagan présente son nouveau spectacle son et lumière « Kof-ha-Kof » !

Après avoir remporté un vif succès en salle, la pièce Kof-ha-Kof sera jouée en bord de mer avec de nombreux acteurs, en version bilingue. Pour cela nous recherchons des acteurs bénévoles prêts à participer à l’aventure ! « Kof-ha-Kof » c’est quoi ?

Le spectacle raconte la vie d’un petit bistrot de mer dans les années 1930, devenant dancing dans les années 1950, puis boîte de nuit vingt ans plus tard et siège d’un festival rock pour terminer.

En parallèle, nous voyons la vie de la société littorale (pèche, goémon, tourisme,…). +33 2 98 04 50 06 http://arvrobagan.bzh/ Ar Vro Bagan présente son nouveau spectacle son et lumière « Kof-ha-Kof » !

En parallèle, nous voyons la vie de la société littorale (pèche, goémon, tourisme,…). dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouguerneau Autres Lieu Plouguerneau Adresse Port Lieu-dit Koréjou Ville Plouguerneau lieuville 48.62992#-4.50774