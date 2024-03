Spectacle son et lumière et possibilité de repas convivial Parc du château de la Victoresse Savigny-sous-Faye, samedi 10 août 2024.

Spectacle son et lumière et possibilité de repas convivial Dans le splendide parc du château à Savigny sous Faye à la tombée de la nuit spectacle son et lumière et avant possibilité d’un repas convivial au contact de la nature, avec en perspective le château Samedi 10 août, 21h00 Parc du château de la Victoresse Spectacle seul sur réservation préalable au 0766241711

Adulte 10€. Enfant jusqu’à 14 ans 5€. Sans réservation 3 euros de plus

Repas + Spectacle son et lumière sur réservation 48 h à l’avance

27 euros pour les adultes, 15 euros pour enfants jusqu’à 14 ans

A 21 h

Spectacle son et lumière avec l’association Savigny les Légendes dans le magnifique parc du château La Victoresse à Savigny sous Faye.

Sur réservation préalable au 0766241711

Des spectacles différents chaque semaine autour d’histoires légendaires.

Ce soir : Petite Lucie

Possibilité sur réservation 48 heures à l’avance d’un repas convivial dans le parc

*avec un menu basé sur des produits locaux en circuits courts ;

*au contact de la nature, dans le respect de la biodiversité, avec en perspective le château

Précisions :

https://www.savignyleslegendes.com/

ou savignyleslegendes@yahoo.com

