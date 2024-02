SPECTACLE SON ET LUMIERE « Des pierres et des Hommes » à Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron, lundi 29 juillet 2024.

L’association Mémoires de Sévérac vous présente son Son et Lumières « des pierres et des hommes »

Après le spectacle Jean le Fol pendant près de 24 ans et Sévérac l’Histoire au Fil du Temps en 2019… l’association Mémoires de Sévérac vous présente pour la troisième année consécutive « Des pierres et des Hommes ».

150 figurants, 17 scènes !

Durée du spectacle environ 1h20

Billetterie ouverte à partir de 20h30

Début du spectacle à 22h .

Début : 2024-07-29

fin : 2024-08-02

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie resamds@gmx.fr

