Avioth Meuse Avioth Classée « Monument Historique » en totalité depuis 1840, la Basilique Notre-Dame est un monument emblématique de l’architecture gothique lorraine. Pour clôturer la saison touristique 2021, l’association Anim’Avioth organise un magistral spectacle son et lumière. Ainsi les vendredi, samedi et dimanche soir pendant 5 semaines, une projection animée viendra « habiller » la Basilique et sa Recevresse. A l’instar des grandes villes, le village d’Avioth offre à ses visiteurs plusieurs soirées magiques. Grâce à un financement européen, l’association souhaite mettre en avant son église dont les restaurations deviennent urgentes et susciter l’intérêt de nouveaux mécènes.

Le rendez-vous est donné vers 20h, le spectacle débutera à la nuit noire et sera joué plusieurs fois. Le thème "Origines" reprend l'histoire du village et de son église, en plusieurs tableaux pour une durée totale de 12 minutes palpitantes. Cette soirée tout public et familiale est gratuite. L'association Anim'Avioth tiendra une buvette selon la météo. Le spectacle est conçu par la société Evensis de Verdun.

