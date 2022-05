Spectacle Son et Lumière “Ainsi Blois vous est conté”

Spectacle Son et Lumière “Ainsi Blois vous est conté”, 1 janvier 2022, . Spectacle Son et Lumière “Ainsi Blois vous est conté”

2022-01-01 19:15:00 – 2022-08-31 Spectacle son et lumière “Ainsi Blois vous est conté”. Dès la tombée de la nuit, effets sonores et projections vidéos monumentales métamorphosent le château royal de Blois. Les voix de Robert Hossein, Pierre Arditi ou encore Fabrice Lucchini vous racontent les mystères qui ont façonné l’Histoire de France. « Si Blois m’était conté » vous invite à un spectacle d’un réalisme saisissant grâce aux nouvelles technologies de vidéo mapping. Cette scénographie inédite permet toutes les excentricités : un château qui s’effondre, qui tremble face à Catherine de Médicis, ou encore un Duc de Guise plus vivant que jamais : amours, drames et secrets virevoltent sur les 4 façades, tour à tour sublimées ou simultanément révélées dans un spectacle unique à 360°. Découvrez l’histoire du château royal à travers les siècles. Grâce à la technologie innovante du video mapping, le château devient le théâtre d’une expérience inoubliable. Effets sonores, projections géantes sur l’architecture grandiose de la cour redonnent vie à l’histoire de France. +33 2 54 90 33 33 Spectacle son et lumière “Ainsi Blois vous est conté”. Dès la tombée de la nuit, effets sonores et projections vidéos monumentales métamorphosent le château royal de Blois. Les voix de Robert Hossein, Pierre Arditi ou encore Fabrice Lucchini vous racontent les mystères qui ont façonné l’Histoire de France. « Si Blois m’était conté » vous invite à un spectacle d’un réalisme saisissant grâce aux nouvelles technologies de vidéo mapping. Cette scénographie inédite permet toutes les excentricités : un château qui s’effondre, qui tremble face à Catherine de Médicis, ou encore un Duc de Guise plus vivant que jamais : amours, drames et secrets virevoltent sur les 4 façades, tour à tour sublimées ou simultanément révélées dans un spectacle unique à 360°. Pashrash dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville