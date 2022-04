Spectacle solidaire : Bal Fauve (danse musique) Bégard Bégard Catégories d’évènement: Bégard

Côtes-d'Armor

Spectacle solidaire : Bal Fauve (danse musique) MJC 17 Rue de Guingamp Bégard

2022-05-07 17:00:00 – 2022-05-07 18:30:00

Bégard Côtes d’Armor Bégard Avec l’association Bear solidarité : soutien aux migrants. Quatuor danse et musique. Le propos de la pièce se veut explorateur entre les imaginaires. Entre une vision de héron, un peuple migrateur, une nuée d’échassier, les inspirations bestiales sont multiples. begard.mjc@wanadoo.fr +33 2 96 45 20 60 http://mjcpaysdebegard.pagesperso-orange.fr/ Avec l’association Bear solidarité : soutien aux migrants. Quatuor danse et musique. Le propos de la pièce se veut explorateur entre les imaginaires. Entre une vision de héron, un peuple migrateur, une nuée d’échassier, les inspirations bestiales sont multiples. MJC 17 Rue de Guingamp Bégard

