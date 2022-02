SPECTACLE – SOLAXIS Nilvange, 8 mars 2022, Nilvange.

le gueulard plus 3 rue Victor Hugo Nilvange

2022-03-08 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-08 le gueulard plus 3 rue Victor Hugo

Nilvange Moselle

Le cœur de Solaxis et un quintet féminin sans équivalent : représentant toute la famille du saxophone, il est constitué de cinq solistes parmi les plus douées et les plus créatives de la scène française (Géraldine Laurent, Céline Bonacina, Camille Maussion, Sophie Alour et Lisa Cat-Berro, leader et compositrice).

Dans le cadre de la Journée Internationale du droit de femmes, soutenu par Amnesty International et JazzPote.

le gueulard plus 3 rue Victor Hugo Nilvange

