du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Maison du livre, de l’image et du son – Parvis

À partir du conte de la Belle au bois dormant, ce solo de rue raconte l'évolution du droit des femmes durant les trois derniers siècles. On peut y rencontrer une conteuse en mal d'amour, une fée à la langue bien pendue, une méchante sorcière bien méchante, une princesse bien capricieuse, deux militantes bien connues, deux prétendants bien patriarches et un astronaute bien légendaire. Un spectacle sur l'évolution du droit des femmes par la compagnie Mine de Rien

Maison du livre,de l'image et du son – Parvis
247 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne

2022-04-02T16:15:00 2022-04-02T17:19:00;2022-04-03T16:15:00 2022-04-03T17:19:00

