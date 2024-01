SPECTACLE SOIRÉE STAND UP MCL Metz, samedi 3 février 2024.

SPECTACLE SOIRÉE STAND UP MCL Metz Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-03 18:00:00

fin : 2024-02-03

Dans le cadre du festival de l’humour de Metz, la MCL organise une soirée Stand-Up avec les lauréats du tremplin de la MJC Pichon et du one man show de Doug Le frisé.

Doug le Frisé « Jusqu’à aujourd’hui »

Ce spectacle retrace son enfance, son adoption, le lien avec ses parents, les difficultés qu’ils ont dû surmonter, sa nouvelle vie de couple…

Jusqu’à aujourd’hui montre à quel point Doug a grandi et que sa vision des choses aussi. Avec humour et émotion, c’est ainsi qu’il se confit à vous pendant plus d’1 heure.

Mise en scène Josselin Dailly

Hétonque

Originaire du Grand Est, Hétonque débarque à la capitale, dérouté par ses codes sociaux. Il pratique un humour noir et absurde dans la veine de Blanche Gardin, teinté par son parcours d’homosexuel des campagnes. Grand amateur de métiers mal rémunérés, il est également écrivain et musicien.

Peatch

Après 30 ans d’expérience en tant qu’être vivant, Peatch nous transporte dans son monde, dans lequel les belles fleurs n’existent pas. Elle nous rappelle avec douceur et humour, que la vie, elle, n’est qu’un jardin où l’on y cueille des MAUVAISES HERBES

Réservation conseillée au 03 87 32 53 24 ou sur notre site https://mclmetz.frTout public

15 EUR.

MCL 36 rue St Marcel

Metz 57000 Moselle Grand Est



L’événement SPECTACLE SOIRÉE STAND UP Metz a été mis à jour le 2024-01-23 par AGENCE INSPIRE METZ