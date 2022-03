Spectacle : “Soirée magique” Le Havre, 22 mai 2022, Le Havre.

Spectacle : “Soirée magique” Le Havre

2022-05-22 15:00:00 – 2022-05-22

Le Havre Seine-Maritime

Par la Compagnie 14:20.

La magie se revendique comme un mouvement artistique à part entière, plein de diversités. Ombres chinoises, jeux de cartes, jonglage… La compagnie 14:20 a rassemblé des artistes aussi éclectiques que talentueux ayant pour point commun de surprendre le spectateur, de l’emmener dans des univers où les repères ont vacillé et de provoquer enchantement et émotion. Des musiciens live accompagnent et tissent le lien entre les artistes, par des créations originales réalisées pour l’occasion. Surprises garanties !

Date : le dimanche 22 mai à 15h – Tout public, en famille.

Lieu : Théâtre de l’Hôtel de Ville

Durée : 1h30

Tarif : 20€

Par la Compagnie 14:20.

La magie se revendique comme un mouvement artistique à part entière, plein de diversités. Ombres chinoises, jeux de cartes, jonglage… La compagnie 14:20 a rassemblé des artistes aussi éclectiques que talentueux ayant pour…

Par la Compagnie 14:20.

La magie se revendique comme un mouvement artistique à part entière, plein de diversités. Ombres chinoises, jeux de cartes, jonglage… La compagnie 14:20 a rassemblé des artistes aussi éclectiques que talentueux ayant pour point commun de surprendre le spectateur, de l’emmener dans des univers où les repères ont vacillé et de provoquer enchantement et émotion. Des musiciens live accompagnent et tissent le lien entre les artistes, par des créations originales réalisées pour l’occasion. Surprises garanties !

Date : le dimanche 22 mai à 15h – Tout public, en famille.

Lieu : Théâtre de l’Hôtel de Ville

Durée : 1h30

Tarif : 20€

Le Havre

dernière mise à jour : 2022-01-14 par