SPECTACLE | SOIRÉE IMPRO – L.C.T 2 Place André Maginot Belleville-sur-Meuse Meuse

2023-01-19 20:30:00

Meuse SPECTACLE | IMPRO La Ch’tite Tranche d’Impro Salle Le Club – 20h30 Pas de texte, pas de costumes, pas de décors… bref, des histoires et autres sketches qui vont prendre vie grâce aux thèmes que vous allez proposer ! Venez découvrir un spectacle participatif et unique… car improvisé ! Un art qui nécessite spontanéité, imagination, écoute, et bien d’autres qualités. © L.C.T

