Palais des Congrès d'Issy, le samedi 12 mars 2022 à 20:30

Eva et Thomas sont venus passer leurs vacances dans une station de ski mais un évènement va fissurer leur couple. Lors d’un déjeuner en terrasse, une avalanche a foncé droit sur eux. Moment terrifiant, finalement sans danger, puisque l’avalanche s’est arrêtée à quelques mètres d’eux. Il n’y a aucun dommage visible, et pourtant, l’univers familial est ébranlé. Le mal est fait, il s’est insinué, telles les particules de neige projetées par l’avalanche. Pour Eva, Thomas a fui en sauvant son téléphone, alors qu’elle est restée pour protéger leurs enfants. Thomas a fui. Thomas les a abandonnés. Dès lors, leur histoire va faire du hors-piste. Prenant à témoin un couple d’amis, otage du malaise dans lequel ils vont s’enfoncer, Thomas et Eva vont confronter leurs visions de la réalité et de la vérité. Ils vont lutter, se remettre en question, redistribuer les cartes, se réveiller. **Le mot du metteur en scène** « Féroce, drôle, dérangeante, caustique, Snow Thérapie interroge sur le couple, la vérité, le courage, le point de vue, et le sens du langage, ce qu’on dit, ce qu’on fait, mais surtout ce que l’on dit que l’on a fait. Qu’est-ce que l’héroïsme ou la lâcheté sans un récit de ce qui a été dit de ce qui a été fait ? » Avec Alex Lutz et Julie Depardieu. Palais des Congrès d’Issy 25 avenue Victor Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T22:00:00

