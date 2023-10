Spectacle : Slow Park (attention, fauves fragiles) MAIF Social Club Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Spectacle : Slow Park (attention, fauves fragiles) MAIF Social Club Paris, 21 octobre 2023, Paris. Du samedi 21 octobre 2023 au mercredi 25 octobre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h30 à 18h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Bienvenue dans la maison lente ! entrez dans notre fête foraine et découvrez les acrobaties baveuses de nos invités d’honneur, les escargots. Bois rouillé, objets trouvés, cirque fait-main, attractions bancales… Une invitation à perdre votre temps, en compagnie de nos bêtes à cornes ! Vous pénétrez dans la pièce. Au cœur de celle-ci est installée un parc d’attractions miniature, parcouru par des escargots. On y découvre un trapèze et une grande roue, des montagnes russes, une planche avec des obstacles. Deux personnages font tourner les manèges. Tantôt garçons de piste, tantôt machinos, ils arrosent puis nourrissent leurs bêtes. Et les racontent aussi, au moyen d’histoires vraies et d’autres qui auraient pu l’être. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Quand une personne sort, une autre peut entrer, discrètement, afin de ne pas effrayer les animaux. MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris Contact : https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/slow-park-attention-fauves-fragiles/ https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/slow-park-attention-fauves-fragiles/

© Julien Le Vu

MAIF Social Club
37 rue de Turenne
75003 Paris

