Turckheim Haut-Rhin EUR Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tournage d’un film. Aujourd’hui on tourne la séquence du mari trompé qui interrompt une représentation pour tuer l’amant de sa femme…

Une comédie de Patrick HAUDECOEUR et Gérald SIBLERYAS

Mise en scène : Pascal ERDINGER

Avec Amy ERDINGER , Lovisa SCHAAD, Olivier SCHAEFFER, Evanne LANDAIS, Isabelle

SCHÜHMAN, Nelly ANGOT, Thomas ROY, Pascal ERDINGER

Pass sanitaire ou test – de 72h. Par le Théâtre du Quiproquo.

