Spectacle « Si on se disait tout » Aire-sur-l’Adour, 1 février 2022, Aire-sur-l'Adour.

Spectacle « Si on se disait tout » Rue René Mericam Centre d’animation Aire-sur-l’Adour

2022-02-01 14:30:00 – 2022-02-01 16:00:00 Rue René Mericam Centre d’animation

Aire-sur-l’Adour Landes

EUR BIEN VIEILLIR : En partenariat avec le CIAS d’Aire sur l’Adour et l’association Générations Mouvement, l’ASEPT vous propose d’assister gratuitement au spectacle interactif « Si on se disait tout ? ». Élaboré par la Compagnie Enunseulmot, ce spectacle d’improvisation s’appuie sur les témoignages des spectateurs. Le public devient alors le point de départ des histoires auxquelles il assiste. Sont alors abordées les questions de la prévention et du « bien vivre à la retraite », tout cela dans un cadre intimiste, sensible et drôle.

Date : mardi 1er février à 14h30.

Lieu : Centre d’animation d’Aire sur l’Adour (Salle Barbara Hendricks).

Réservation obligatoire au 05 58 06 55 98 (passe sanitaire exigé).

Réservation pour le transport au 07 88 30 53 37.

BIEN VIEILLIR : En partenariat avec le CIAS d’Aire sur l’Adour et l’association Générations Mouvement, l’ASEPT vous propose d’assister gratuitement au spectacle interactif « Si on se disait tout ? ». Élaboré par la Compagnie Enunseulmot, ce spectacle d’improvisation s’appuie sur les témoignages des spectateurs. Le public devient alors le point de départ des histoires auxquelles il assiste. Sont alors abordées les questions de la prévention et du « bien vivre à la retraite », tout cela dans un cadre intimiste, sensible et drôle.

Date : mardi 1er février à 14h30.

Lieu : Centre d’animation d’Aire sur l’Adour (Salle Barbara Hendricks).

Réservation obligatoire au 05 58 06 55 98 (passe sanitaire exigé).

Réservation pour le transport au 07 88 30 53 37.

+33 5 58 06 55 98

BIEN VIEILLIR : En partenariat avec le CIAS d’Aire sur l’Adour et l’association Générations Mouvement, l’ASEPT vous propose d’assister gratuitement au spectacle interactif « Si on se disait tout ? ». Élaboré par la Compagnie Enunseulmot, ce spectacle d’improvisation s’appuie sur les témoignages des spectateurs. Le public devient alors le point de départ des histoires auxquelles il assiste. Sont alors abordées les questions de la prévention et du « bien vivre à la retraite », tout cela dans un cadre intimiste, sensible et drôle.

Date : mardi 1er février à 14h30.

Lieu : Centre d’animation d’Aire sur l’Adour (Salle Barbara Hendricks).

Réservation obligatoire au 05 58 06 55 98 (passe sanitaire exigé).

Réservation pour le transport au 07 88 30 53 37.

cdc

Rue René Mericam Centre d’animation Aire-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2022-01-20 par