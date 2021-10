Senlis Senlis Oise, Senlis Spectacle “Si la Fontaine m’était conté” Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Spectacle “Si la Fontaine m’était conté” Senlis, 4 novembre 2021, Senlis. Spectacle “Si la Fontaine m’était conté” Senlis

2021-11-04 15:00:00 – 2021-11-04 15:45:00

Senlis Oise Senlis 0 0 Le Musée de la Vénerie vous propose un spectacle itinérant autour des Fables de la Fontaine, par la Compagnie La Fortune – Théâtre en soi.

Pour les enfants à partir de 4 ans, durée : 45 min. Entrée gratuite.

Réservation obligatoire au Musée de la Vénerie. Le Musée de la Vénerie vous propose un spectacle itinérant autour des Fables de la Fontaine, par la Compagnie La Fortune – Théâtre en soi.

Pour les enfants à partir de 4 ans, durée : 45 min. Entrée gratuite.

Réservation obligatoire au Musée de la Vénerie. musees@ville-senlis.fr +33 3 44 29 49 13 Le Musée de la Vénerie vous propose un spectacle itinérant autour des Fables de la Fontaine, par la Compagnie La Fortune – Théâtre en soi.

Pour les enfants à partir de 4 ans, durée : 45 min. Entrée gratuite.

Réservation obligatoire au Musée de la Vénerie. Musées de Senlis

Senlis

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Senlis Adresse Ville Senlis lieuville Senlis