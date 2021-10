Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Spectacle : Si j’étais une femme Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Spectacle : Si j’étais une femme Saint-Quentin, 22 novembre 2021, Saint-Quentin. Spectacle : Si j’étais une femme 2021-11-22 19:30:00 – 2021-11-22

Saint-Quentin Aisne A l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la compagnie Acaly présente dans tout le départemental de l’Aisne, un spectacle tout public : Si j’étais une femme. A Saint-Quentin, la représentation aura lieu le 22 novembre à 19h30 au Conservatoire de musique. Inscription obligatoire au 0323793014 ou contact@cidff02.org

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville 49.84447#3.29146