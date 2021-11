Spectacle » Si je t’attrape je te mort ! » Mâcon, 27 novembre 2021, Mâcon.

Spectacle » Si je t’attrape je te mort ! » Kezaco Café-Théâtre 24 Rue Rambuteau Mâcon

2021-11-27 – 2021-11-27 Kezaco Café-Théâtre 24 Rue Rambuteau

Mâcon Saône-et-Loire Mâcon

16 16 EUR Et vous, que feriez-vous si « La Mort » débarquait dans votre salon ?

Caroline et Franck forment un couple classique, donc en crise : à la limite de « l’implosion sentimentale ». Ils ont délimité leur appartement en deux et enchaînent les mesquineries réciproques pour faire craquer l’autre !

C’est au beau milieu de ce champ de bataille que s’invite la mort, maladroite, sensible et que l’on n’osait imaginer aussi drôle !

Une comédie qui fauche tout sur son passage.

Kezacoresas@gmail.com +33 9 88 53 11 77 https://www.billetreduc.com/280824/evt.htm

